Oğuz Özyalçın Vakfı’ndan Dünya Engelliler Günü için anlamlı ziyaret

Oğuz Özyalçın Vakıf Yetkilileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle M.E.B Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyraret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret eden Oğuz Özyalçın Vakfı Mütevelli Heyeti Yetkilileri Eser Özyalçın, Yağmur Özyalçın, Yaprak Özyalçın ve Özyalçın Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Sorumlusu Şenay Belet Murat okula gerçekleştirdikleri anlamlı ziyarette; engelli bireylerin genel sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunarak ayni zamanda okulun ihtiyaçlarına yönelik katkılarını gerçekleştirdiler.

Oğuz Özyalçın Vakfı adına söz alan Eser Özyalçın; ‘‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm dünyada engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını dileyerek sözlerine başladı. Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli bireylerimizin spor, sanat, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırdıklarını ve gururlandıracaklarını belirterek; başta Okul Müdürü ve değerli öğretmenlerine özverili çalışmaları için teşekkürlerini sundu’’.

Oğuz Özyalçın Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yağmur Özyalçın; ‘‘Sosyal hayatımızda çok önemli başarılara imza atan engelli bireylerimizin olması ve bu bireylerin büyük bir irade sergileyerek günlük yaşama katılmaları, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını üstlenen Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okul eğitmenlerine teşekkürlerini iletti. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engelli vatandaşlarımızın sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşması temennisinde bulundu.

Oğuz Özyalçın Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yaprak Özyalçın; Engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarına ve işbirliklerine devam edeceklerini belirtti. Yaprak Özyalçın; ‘‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını dileyerek; her sağlıklı bireyin birer potansiyel engelli adayı olduğunu ve sevginin her engeli aştığını’’ vurgulayarak sözlerini noktaladı.

Özyalçın Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Sorumlusu Şenay Belet Murat ‘‘Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli bireylerimizin, ailelerinin ve Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun değerli eğitmen kadrosunun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdir ettiğini söyleyerek, sosyal sorumluluk çalışmalarına ellerinden gelen katkıyı sağlayarak diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün farkındalık günü olması yanında; yılın 365 günü engelli bireylerin haklarını savunup, empati yaparak, gerektiğinde bireysel veya gönüllü olarak bu tarz okul ve derneklerin yanlarında olunması gerektiğinin altını önemle çizdi.

KKTC M.E.B Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okul Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut; ‘‘3 Aralık tüm dünyada ve ülkemizde Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata tam ve etkin katılımı yönünde çalışmaların yapıldığı, iyi uygulama örneklerinin öne çıkartıldığı bu farkındalık gününde engelsiz bir dünya hedefiyle yapılan çalışmaları okullarında sürdürülebilir şekilde devam ettireceklerini; bu vesileyle Oğuz Özyalçın Vakfı’na ve Vakfın tüm yetkililerine sağlamış oldukları katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu.

İlgili ziyaret toplu anı fotoğrafı çekilerek ölümsüzleştirildi.

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02/12/2021 17:49