Oğuz Özyalçın Vakfı’ndan Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaret!

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Oğuz Özyalçın Vakfı, Lapta Huzurevi’ne anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkemizin hayırsever, yaptığı işler ile adından hala gurur ile söz ettiren değerli iş insanı Merhum Oğuz Özyalçın adına 2021 yılında hayata geçirilen Oğuz Özyalçın Vakfı yaşamın en temel gereksinimleri arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor, Çevre ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, ülkemizin daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve sürdürülebilir projeler ile fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Sosyal Sorumluluk anlayışına özel önem göstermeye devam eden Oğuz Özyalçın Vakfı Lapta Huzurevi sakinleri ile Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık döneminde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyip; bu farkındalığa katkı sağlamak amacıyla 'Koca Çınarlarımız ile Kahve Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.

Oğuz Özyalçın Mütevelli Heyeti’nden Eser Özyalçın, Pelin Özyalçın Melundalı, Ayşe Tokel, İlkay Ruso, Özyalçın Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Sorumlusu Şenay Belet Murat ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Rukiye Samsa Çağlin ilgili etkinlikte huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşarak; koca çınarlarımız ile kahve eşliğinde sohbet gerçekleştirerek unutulmaz anılar biriktirdiler.

Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu, Huzurevi’nde 32 kişinin kaldığını belirterek, en büyük amaçlarının yaşlıları daha mutlu ve hayata bağlayacak şekilde topluma kazandırmak olduğunu söyledi. Sakinoğlu; Huzurevi için elzem ihtiyaç olan çamaşır makinesi alımını ivedilikle gerçekleştiren Oğuz Özyalçın Vakfı’na gerçekleştirmiş oldukları önemli katkı ve duyarlılıkları için teşekkürlerini sundu.

Oğuz Özyalçın Vakfı; içinde yaşadığımız toplumu ve doğayı iyileştirmek için çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek olmayı hedefleyerek ‘‘hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’’ sloganıyla vakıf projelerini sivil toplum, kurum ve kuruluşlar arasında köprüler oluşturarak gerçekleştirmeyi hedefleyerek çalışmalarına devam edeceklerini kaydettiler.

Oğuz Özyalçın Vakfı; ‘‘18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle siz değerli büyüklerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyoruz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan siz değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun’’ mesajını ileterek; ilgili etkinlik toplu anı fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.

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24/03/2023 12:00