Oğuz: Planlı büyümeye büyük önem veriyoruz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren Muhtarı Zekiye Akarsular ve aza heyetiyle görüştü.

Muhtar Akarsular, mevcut kırsal kesim arsalarının altyapısının tamamlanmasını ve gençlere de yeni kırsal kesim arsaları talep etti.

İçişleri Bakanı Oğuz da, turizm ve emlak sektörünün gelişimiyle Gaziveren’in güzide bölgelerden biri haline geldiğini söyledi.

İskele bölgesinden sonra Gaziveren’in yabancılar tarafından ilgi görmeye başladığını ifade eden Bakan Oğuz, imar planlarıyla büyümenin önemine dikkati çekti.

Oğuz, “Kontrollü büyüme önemli. Aksi; yaşam kalitesinden ödün vermektir. Bölgenin planlı kalkınmasını istiyoruz. Gelecek açısından kontrollü büyüme önemli” dedi.

Bakan Oğuz, tüm bölgelerdeki kırsal kesim arsalarının altyapısının bu yıl ve gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.

Sosyal konut projelerinde de son aşamaya gelindiğini belirten Oğuz, “kırsal kesin arsaları ile sosyal konutlar birlikte yürütülüyor” ifadelerini kullandı.