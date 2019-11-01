Oğuz: Sınırlı imkânlara rağmen sıkı çalışma içine girdik

Geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde Altınkaya Otel ve Vuni Palace gibi turistik tesisleri su basmasına neden olan, 4 kişinin aracıyla sürüklenerek yaşamını kaybettiği, Doğanköy-Değirmendere bendinde temizlik çalışması başlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların yapıldığı yerde incelemelerde bulundu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Oğuz, yaptığı açıklamada, Değirmendere’deki çalışmalar için ihalenin tamamlandığını, önceki gün yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını, çalışma süresinin 45 gün olduğunu, yüklenici firmanın, hava şartlarının uygun olması halinde, çalışmayı 30 günde tamamlayacağını dile getirdi.

Çalışmaların, 2018’de su baskınları ve can kayıplarına neden olan bu bölgede benzer olayların yaşanmaması için olduğunu kaydeden Oğuz, temizlik çalışmasının Değirmendere’deki ilk bentte yapılacağını anlattı.

KAPASİTE 30 BİN METREKÜPE ÇIKACAK

Çalışmadan önce 7-8 bin metreküp su tutuma kapasitesi olan bentten 27 bin metreküp toprak temizliği yapılarak, su tutuma kapasitesinin 30 binlere çıkarılacağını ifade eden Bakan Oğuz, bentten çıkarılarak kuzey tarafa dökülen toprağın üzerine taş döşenerek, destek bendi yapılacağını belirtti.

Yapılacak çalışmanın, hem suyun depolanmasına hem de yavaşlatılmasına kaktı sağlayacağını kaydeden Oğuz, bundan sonraki aşamada derenin diğer bendi ve denize ulaşan kısımlarında benzer çalışma yapılacağını söyledi.

“SINIRLI İMKÂNLARA RAĞMEN SIKI ÇALIŞMA İÇİNE GİRDİK”

Ülke genelinde benzer sorunlu bölgelerde, sıkıntıları ortadan kaldırmak için Bakanlık ve Su İşleri Dairesi’nin, kıt imkanlara rağmen sıkı bir çalışma içine girdiğini anlatan Bakan Oğuz, Dörtyol Korkuteli Nergisli Lakşa Deresi’nde Betonarme ve Islah Sekisi Projesi, Dörtyol Köprü Göleti arası dere yatağı düzenleme işleri ve Nergisli-Köprü Göleti arası dere yatağı düzenleme projesi işlerini kapsayan 3 parçadan oluşan Mesarya İhalesinde ise çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi. Bakan Oğuz, Lefke Derivasyon Kanalı’nda da temizlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

01/11/2019 18:50