Oğuz: Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere ikinci ek yardım ödemeleri yapıldı

Oğuz, Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Mart ayı ödemesinin dün gerçekleştiğini duyurdu.

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08/04/2021

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Oğuz: Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere ikinci ek yardım ödemeleri yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay olarak öngörülen Covid-19 yardım ödeneğinin Mart ayı ödemesinin de dün gerçekleştiğini duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz yaptığı açıklamada, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan kişilere %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan kişilere ise %10 ek yardım ödeneğinin ikinci kısmının dün ödendiğini, ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 488 bin, 542 TL, 40 kuruş olduğunu açıkladı.

08/04/2021 10:40
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TAGS: dursun oğuz, sosyal yardım, engelli, ek yardım, haberkıbrıs,
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