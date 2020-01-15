Oğuz: SÜTEK’in doğru yolda gittiği tescillendi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK)’in süt alımı ve kalite kontrol faaliyetlerini kapsayan ve 186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi “ISO 9001: 2015” sertifikası aldığı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum personelinden oluşan ekip sertifika alımına yönelik çalışmalarına geçtiğimiz yıl Eylül ayında başladı ve Aralık ayında kurumda yapılan denetimlerde, kurumun uluslararası standartlara uygun hareket ettiği tescillendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı, danışman Latif Sakar ve çalışmalara katılan kurum personelini bu bağlamda kabul etti. Bakan Oğuz ziyarette personeli kutlayarak, katılım belgelerini takdim etti.

OĞUZ: “SÜTEK’İN DOĞRU YOLDA GİTTİĞİ TESCİLLENDİ”

Bakan Dursun Oğuz ziyarette yaptığı konuşmada, SÜTEK’in hayvancılık sektörü yanında, gıda güvenliği açısından da çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Oğuz, “Üreticiden alınan sütün hijyenik şartlarda ilgili yerlere teslimatıyla ve bu süre içerisinde yapılan incelemelerle ilgili yapılan bütün yetki, kontrol ve sorumluluk SÜTEK’e ait. SÜTEK, kendi içinde de denetimle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu sertifika ile beraber çalışmaların doğru yolda gittiği tescillenmiş oldu” dedi.



Kurum personelinin almış olduğu eğitimin önemine işaret eden Oğuz, “Bu eğitim, kurum içinde yönlendirmeyi, uyarıyı ve denetimi getirecek. Bu belgeyle kendi iç denetimimizi, kalite kontrol ve standartlar açsından da bir yere getireceğiz. İşlevsel anlamda da gerek üreticilerle gerek imalatçılarla işbirliğinin sağlanması gerekiyor. Teknolojiye ayak uydurmak lazım. Denetim önemli. Bu da teknik eğitimlerden, incelemeden geçiyor ”diye konuştu.

Bakan Oğuz, laboratuvar konusunda da kurumun iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, özellikle hellimde hijyenin önemini vurguladı. Bakan Oğuz, hellimde nihai hedefin AB’ye ihracat olduğunu, küçükbaş hayvan sütünün artırılmasına yönelik politika izlenirken, kaliteden de ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti. İşletmelerin denetimine de dikkat çeken Bakan Oğuz, “ Bu ülkede tüketilen süt ürünlerinin, kalite anlamında da gıda güvenliği açsından da üst seviyede olması gerekiyor” dedi.

15/01/2020 11:57