Oğuz, TDT Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katılıyor

ads ads ads ads
06/09/2023

ads
Oğuz, TDT Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katılıyor

 İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Bakü’de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katılmak için adadan ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı 6-8 Eylül tarihleri arasında, Türk devletleri arasındaki sivil koruma mekanizmasını geliştirmek ve tesis etmek maksadıyla yapılacak.

İki gün sürecek toplantıda, Bakan Oğuz’a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun eşlik edecek.

06/09/2023 15:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Oğuz, TDT Afet ve Acil Durum
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.