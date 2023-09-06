Oğuz, TDT Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katılıyor

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Bakü’de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katılmak için adadan ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı 6-8 Eylül tarihleri arasında, Türk devletleri arasındaki sivil koruma mekanizmasını geliştirmek ve tesis etmek maksadıyla yapılacak.

İki gün sürecek toplantıda, Bakan Oğuz’a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun eşlik edecek.