Oğuz: Türk milletinin başı sağ olsun

Ankara’da bulunan TUSAŞ tesislerinde bugün meydana gelen terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, saldırıyı kınadı.

Bakan Dursun, açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesini ve gelişmesini engellemek isteyenlerin bu tür hain saldırılarla asla başarıya ulaşamayacaklarını vurguladı.

Ülkenin birlik ve beraberliğinin her türlü tehdide karşı dimdik ayakta durduğunu belirten Dursun, “Türkiye Cumhuriyeti, tarihi boyunca olduğu gibi bugün de bu tür karanlık girişimlere boyun eğmeyecek ve güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi.

Bakan Oğuz, “Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

