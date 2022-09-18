Oğuz: Türkiye’den 2 ekskavatör ülkemize geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sosyal medya hesabından “20 yıl sonra değirmenlik Çataldere Sulama Göleti” başlıklı bir paylaşım yaptı.

KKTC için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Oğuz, “Türkiye Cumhuriyetinden talep ettiğimiz yardım çerçevesinde bugün sabah 2 ekskavatör ülkemize geldi ve çalışmalara başladı” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

“Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz

20 Yıl Sonra Değirmenlik Çataldere Sulama Göleti

Bugün bizim için ülkemiz için önemli bir gün. Suyun öneminin hergün arttığı günümüzde ülkemizdeki yağmur sularının tutulması depolanması korunması amacıyla yapılmış olan göletlerimize sahip çıkmak ve onları korumak zorundayız. Daha önce temizlediğimiz ve karşılığını aldığımız bu çalışmalara şartlar elverdiği ölçüde devam ediyoruz.. Türkiye Cumhuriyetinden talep ettiğimiz yardım çerçevesinde bugün sabah 2 ekskavatör ülkemize geldi ve çalışmalara başladı…Her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve TC Tarım ve Orman Bakanı Prof. Vahit Kirişçi ye teşekkürü bir borç biliriz… “

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18/09/2022 17:57