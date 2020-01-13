Oğuz, Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nu ziyaret etti

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13/01/2020

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Oğuz, Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nu ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Türkmenköy İstasyonu’nu ziyaret ederek, personelle görüştü ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, fidan üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz, denemelerde olumlu sonuçlar elde edilen ve ülkenin ihtiyaç duyduğu, ülke koşullarına adaptasyonu ve kanıtlanmış fidan üretiminin artırılması için çalışmalar yapılması konusunda gerekli talimatları verdi.

13/01/2020 21:08
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TAGS: Oğuz, Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nu ziyaret etti, haber, kıbrıs,
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