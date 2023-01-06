Oğuz: Ülkeye 40 yıl aradan sonra damızlık hayvan getirildi

Meclis'te konuşan Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, mandorada hasatın daha başlamadığını söyledi. Dursun, CYPFRUVEX ve tüccar fiyatlarını değerlendirdiklerini ve üreticilerin gelir kaybı yaşanmaması için adımlar attığını belirtti.

Oğuz, ülkeye 40 yıl aradan sonra damızlık hayvan getirildiğini, bunun hayvancılığa önem verdiklerinin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Kuraklıkla ilgili de gereğin yapılacağını dile getiren Oğuz, üretime destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Oğuz, üretimin devamlılığı ve üreticinin koruması için hükümetin elinden geleni yapacağını belirtti.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta alınacak önlemlere değinen Oğuz, sorunun olduğu yere gidip gereğini yaptıklarını söyledi. İcraatlarını anlatan Oğuz, iki balıkçı barınağı yapıldığını, 6 göletin temizlendiğini vurguladı. Atık ve yağmur sularının da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen

Oğuz, her damla suyun değerlendirilmesinin geleceği ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.

Tasarrufun önemine vurgu yapan Oğuz, tarımsal sulama ile ilgili duyuruların yapıldığını inşaat faaliyetlerin de başlayacağını belirtti

. “Su Master Planı ve su yönetimini mutlaka yapmak zorundayız” diyen Oğuz, suyun tüm sektörleri etkilediğini vurguladı.

Oğuz, girdi maliyetlerinin tüm sektörülerin sorunu olduğunu, hayvancılara destek verildiğini söyleyerek, kuraklıkla ilgili gereken çalışmalar ve değerlendirmelerin de yapılacağını kaydetti.

Oğuz, kuraklık haritasının açıklanacağını ifade ederek, sağlık sertifikası olmayan ürünlerin ülkeye giremediğini söyledi.

2020 yılında Bafra bölgesinde otellere verilen güneş paneli izni konusundaki soruları yanıtlayan Oğuz, bölgenin peşkeş çekilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bütçe üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis oturumu, oylamanın ardından sona erdi.

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06/01/2023 09:10