Oğuz: Yangına 11 hava aracıyla müdahaleye devam ediyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının henüz tamamen kontrol altına alınmadığını, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti.

“En son canlı ateşi söndürüp soğutma çalışmalarına başlamadan önce yangın kontrol altına alındı diyemeyiz” ifadelerini kullanan Oğuz, 6 uçak ve 5 helikopter olmak üzere toplam 11 hava aracıyla havadan müdahalenin devam ettiğini vurguladı. Oğuz, karadan da İtfaiye, Sivil Savunma, GKK ve bölge halkının desteğiyle çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Oğuz, bazı noktalarda canlı ateşlerin tespit edildiğini, alevlerin söndürüldüğü bölgelerde ise soğutma çalışması yapıldığını da ekledi.

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangından etkilenen alanın bugün itibarıyla yaklaşık 16 bin dönüme yükseldiğini de ifade etti.

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24/06/2022 09:53