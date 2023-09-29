Oğuz: Yasal boşluk nedeniyle ciddi vergi kaybımız var

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede yabancıların taşınmaz mal sahibi olmalarıyla ilgili yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC yasalarına göre yabancı uyrukluların sadece bir ev alma hakkı varken, taraflar arasında yapılan sözleşmelerle alınan taşınmazın sayısının çok yukarılara çıktığını söyledi.

“Ciddi vergi kaybı var”

Sözleşmelerin yasal boşluklardan yararlanılarak yapıldığını ve bu sözleşmelerden dolayı devletin ciddi bir vergi kaybı olduğunu açıklayan Bakan Oğuz, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte bu konuda yeni bir düzenlemeye gidileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların ülkede mülk edinmesiyle ilgili yapılacak yeni yasal düzenlemeyle inşaat sektörünün de mağdur olmaması adına Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Başkanı Cafer Gürcafer ile istişare içinde çalıştıklarını söyledi. Oğuz, ülkenin geleceğini planlamak ve mevcut duruma ışık tutarak çalışmalarını hazırlamakta olduklarını anlattı.

“Biriken sorunları çözeceğiz”

Bakan Oğuz, yabancıların mülk alımıyla ilgili yapılacak düzenlemenin ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir çalışma olarak hazırlanmakta olduğunu kaydederek, “Bu biriken sorunların çözülmesi anlamında neler yapılması gerektiğini bizlere gösterecektir. Bu konuda Sayın Başbakanımız çok hassas. Bunlar bizden önce başlanan çalışmalar. Biz de devam ettiriyoruz. Hem vatandaşlık hem de yabancıların mal alımı konusunda çalışıyoruz.” dedi.

“Vatandaşlık konusunda hukuksal bir çalışma yapıldı ancak daha çok erken”

Vatandaşlıkla ilgili nasıl bir çalışma yapıldığı konusundaki soruya karşılık da İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hukuksal boyutta bir çalışma yapıldığını ancak bu aşamada herhangi bir açıklama yapmasının sözkonusu olmadığını söyledi. Nihai karar verilmeden bir açıklama yaparak toplumda bir beklenti yaratmak istemediğini ifade eden Oğuz, bu konudaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Başbakan tarafından gerekli açıklamanın yapılacağını belirtti.

Eleştirilerin aksine kendilerinin halkın içerisinde olduklarını ve yaşanan sorunları da bildiklerini kaydeden Oğuz, bakanlık bünyesindeki oluşan sorunların çözümü konusunda yapılması gereken yasal değişiklik ne ise onların bu dönem süratle tamamlanarak meclise gönderileceğine vurgu yaptı.

“Ülkede sözleşmelerle yasadışı satış yapılıyor”

Bakan Oğuz şöyle konuştu, “Ülkeye gelen turistler sadece otellerde kalmıyor. Villası var, evi var, günlük kiralamalar var ki devlet bunların vergisini alamıyor. Bu konuda müteahhitlerle konuşuyoruz. Bu konu da bizim hazırladığımız yasanın içerisinde yer alıyor. Şu anda sözleşmelerle yasalar dışında bir satış işlemi gerçekleşiyor bu ülkede. Yasalarımıza göre Bakanlar Kurulu kararı ile bir yabancı bu ülkede sadece bir mülk alabiliyorken, bir bakıyorsunuz birçok emlak satılmış ancak hiçbir kaydı yok” diye konuştu.

Mevcut düzenin oluşmasına neden olan durumu ortadan kaldırırken, bunun yanında oluşanı da tüketmek için çalıştıklarını kaydeden Oğuz, sektörün kontrol altında büyürken, bunu devletin çizdiği politika içerisinde yapması gerektiğini söyledi.

“Bakanlar Kurulu kararı ile mülkü alanlar ile tapuya gidip satışın gerçekleşmesi oranında ciddi fark var”

Bakanlar Kurulu kararı ile mülkü sahibi olanlar ile bunun tapuya gidip satışın gerçekleşmesi oranında da ciddi bir fark bulunduğunu, bunu da ortadan kaldırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Oğuz, ülkenin belli bir alt yapısı olduğunu ve herkesin yasalara uyarak iş yapmasının önemli olduğunu kaydetti.

İskele ve Gaziveren bölgesinde ciddi bir yapılaşmanın söz konusu olduğunu ve bununla ilgili de tedbirler alınacağını anlatan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede emlağın yanında tarımın ve hayvancılığın da var olduğunu anımsattı.

Dursun Oğuz, Anavatan Türkiye’den anadolu suyunun geldiğini ve bunun değerlendirmek gerektiğini kaydederek, imar planlarının devreye girmesinin önemine dikkat çekti.