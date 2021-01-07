Oğuz: Yeni bir ekonomik paketin üzerinde çalışıyoruz

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programına konuk oldu.

Maliye Bakanlığı’na atanması ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Oğuz, rakamlara yabancı olmadığını, bakanlıkta başarılı bir ekip bulunduğunu, siyasi ve ekonomik kararlarla süreci yürüteceklerini söyledi.

Ülkenin kısıtlı gelir kaynaklarını doğru ve verimli kullanmanın önemine vurgu yakan Oğuz,yeni süreçte de gelir- gider dengesi için ciddi bir mesai harcayacaklarını söyledi.

2021 mali yılı bütçe yasa tasarısını, 10 milyar 140 milyon TL olarak öngördüklerine işaret eden Oğuz, Türkiye’den gelecek destekle bütçe açığının azalmasını hedeflediklerini belirtti

Bütçenin içerisindeki 750 milyon TL’nin savunmaya, 600 milyon TL’nin altyapıya ayrıldığını paylaşan Oğuz, ilgili meclis komitesinde detayların ele alınacağını hatırlattı.

Soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın, önümüzdeki gtünlerde KKTC’ye gelmesinin beklendiğini kaydeden Oğuz, yeni mali yıl planlamasında, Türkiye ile yeni protokolün de önemli bir rolü olacağını vurguladı.

Pandemi süreci devam ederken, ekonomide daralma yaşandığına, sektörlerin de bir takım sıkıntı yaşadığına işaret eden Oğuz, Yeni bir ekonomi paketin gündemde olduğunu , sektörleri rahatlatma anlamında, 4 veya 6 aylık süreçte neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü aktardı.

Pandemi süreci ile ilgili bir kapanmaya ekonomi hazır mı sorusuna “ Kesinlikle Hayır” diye yanıt veren Oğuz, “. Önce sağlık ama ekonomi de olmazsa olmazımız.. 21 gün kapanabiliriz dedi Sağlık Bakanı… Bu “kapanıyoruz” diye yansıdı, kaosa neden oldu. Bu nedenle bakan da düzeltme yaptı.. ben de başbakan da aradık kendisini… Daha önce kapandığımız zaman çok büyük bir darbe aldık… Sağlık tedbirleri belli, bu yapılmalı. Biz bu ülkede büyük maliyetler ödenerek karantina sistemi uyguladık. Bugün sosyal yaşam devam ediyor. Bireysel tedbirleri üst düzeyde almalıyız” dedi.

Çalışanlara ödenen bin 500 ve 2 bin TL’lerin kasım sonu itibarıyla ödendiğini söyleyen Bakan Oğuz, “Bundan sonra hangi sektörlere nasıl bir katkı yapılacak bunla ilgili bir çalışma yapılıyor” diye ekledi.

Meclis Başkanlığı ile ilgili soru üzerine de Oğuz, “ Ben parti içi sorunları ulu orta konuşmayı çok sevmem. Bu konuda tek söyleyeceğim şey, UBP Meclis Grubu kararı ortadadır. Herkes buna uymak zorundadır” dedi.

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07/01/2021 17:36