Oğuz: Yeraltı sularımız korunmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yayla köyü yakınlarında bulunan Serakhis Deresinin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayla köyünün yanında bulunan Serakhis (Güzelyurt) Deresi’nde kısmı temizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık 1,5 km alan kamışlardan ve çöplerden ıslah edilerek dere yatağı açıldı.

Dere yatağına atılan çöplerden dolayı daralan dere yatağı yapılan temizlik çalışması ile genişletilerek akışı düzenlendi.

Bakan Oğuz, su kaynaklarımızın önemine vurgu yaparak bu tür çalışmaların bir çok bölgede uygulandığını ve yeraltı sularının korunması gerektiğinin altını çizdi.

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07/04/2023 11:02