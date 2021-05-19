Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

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19/05/2021

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Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın vefatının ardından pek çok sanatçı ve siyasetçi sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi.

Oğuz Yılmaz kimdir?

1968'da Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, 1989'da "Duydun mu?" albümün yayınladı. 1999'da çıkardığı Usta albümü ve "Çekirge" isimli şarkıyla ün kazanan türkücü, iki çocuk babasıydı.

19/05/2021 22:30
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TAGS: Oğuz Yılmaz, türkücü, ssanatçı
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