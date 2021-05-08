Oğuz’dan, ‘Anneler Günü’ Dolayısıyla Kutlama Mesajı…

 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Anneler Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 

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08/05/2021

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Oğuz’dan, ‘Anneler Günü’ Dolayısıyla Kutlama Mesajı…

 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Anneler Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 

Maliye Bakanı Oğuz mesajında şunları kaydetti:

“Hayatımızın her anında, hastalıkta, sağlıkta yanı başımızda duran, bu dünyada bizi koşulsuz seven, koruyan, sınırsız sevgi, engin hoşgörü, şefkat, merhamet dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen tüm annelerin Anneler Günü kutluyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

08/05/2021 16:06
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TAGS: Dursun Oğuz, Anneler Günü
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