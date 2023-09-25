Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki depremle ilgili komite Ankara’da

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmelerini değerlendirerek, “Sayın Bakanın, depremle ilgili soruşturmalara duyarlı olması ve sürecin yakın takip edilmesi bizleri memnun etmiştir” dedi.

Davalar sonuçlanıp, suçlular en ağır şekilde cezalandırılana kadar soruşturmaların takipçisi olacaklarını vurgulayan Hasipoğlu, yarın Adıyaman’a ve daha sonra da Hatay’a da giderek, adli ve siyasi makamlarla görüşüp adli süreçlerle ilgili bilgi alacaklarını kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun, konuyla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

“Türkiye Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, komitemizi kabul edip, depremle ilgili devam eden adli süreçle ilgili bizlerle istişare ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanın, depremle ilgili soruşturmalara duyarlı olması ve sürecin yakın takip edilmesi bizleri memnun etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin yargısına güvenimiz tamdır. Tek gayemiz; milletimizin milletvekilleri olarak halkımıza karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek adaletin zamanında ve hakkaniyete uygun olarak tecelli etmesidir.

Türkiye’deki depremle ilgili Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Meclis Komitesi olarak, yurttaşlarımızın yasal haklarının takipçisiyiz. Şampiyon Meleklerimiz adına, Adaletin en erken zamanda tecelli etmesi için bıkmadan, kararlılıkla, komitemiz adli süreci takip edecektir . Bu amaçla yarın Adıyaman’a, ertesi gün hayatını kaybeden diğer vatandaşlarımız için Hatay’a giderek, adli ve siyasi makamlarla görüşüp, adli süreçleri yakinen takip etmeye devam edeceğiz.

Davalar sonuçlanıp, suçlular en ağır şekilde cezalandırılana kadar, soruşturmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”