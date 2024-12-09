Oğuzhan Hasipoğlu: Güvenlik Konseyi kararları, Allah’ın kelamı değildir

UBP Milletvekili, Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada, KKTC’de izolasyonların ve ambargoların kalkması için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini kaydederek, “Güvenlik Konseyi kararları, Allah’ın kelamı değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 619 milyon 500 bin TL’lik 2025 bütçesi Meclis'te görüşülürken, UBP Milletvekili, Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da söz aldı.

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin en önemli bütçelerden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı'nın hiçbir zaman halktan, sivil toplum kuruluşlarından ve derneklerden kopmadığını kaydeden Hasipoğlu, “Birçok kez Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti, olağanüstü durumlarda hep hazır oldu.” dedi.

“Rum tarafının bu adanın yönetimini ve zenginliğini bizimle paylaşmaya hazır değildir.” diyen Hasipoğlu, 20 yıldır devam eden Güvenlik Konseyi kararlarının bulunduğunu kaydetti.

“Neden egemen eşitlik ısrarında devam ediyoruz?” şeklinde konuşan Hasipoğlu, süreçle ilgili konuştu.

Hasipoğlu, “Bu zihniyet değişmedi. Adanın zenginliğini bizimle paylaşmaya niyetlerinin olmadığını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

KKTC’de izolasyonların ve ambargoların kalkması için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini kaydeden Hasipoğlu, “Güvenlik Konseyi kararları, Allah’ın kelamı değildir.” dedi.

“Kıbrıslı Rumların herhangi bir şeyi bizimle paylaşma niyetleri yoktur.” diyen Hasipoğlu, Rum Yönetimi’ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Kıbrıs meselesinin kapsamlı müzakereler bağlamında nasıl çözüleceği noktasında fikir ayrılıklarının olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Zihniyetleri, bizimle paylaşmak değildir. Rum tarafı, bizi azınlık olarak görmektedir.” diye konuştu.

Oğuzhan Hasipoğlu, yıllarca federasyonun görüşüldüğünü ifade ederek ancak bir sonuca varılamadığını söyledi.

Sürecin tüketildiğini kaydeden Hasipoğlu, Rum tarafının samimi olmadığını dile getirdi.

Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu düşündüğünü kaydeden Hasipoğlu, Rum tarafının rol kapmaya çalıştığını ifade etti.

Hasipoğlu, "Rum tarafı bizi atlayıp Türkiye Cumhurbaşkanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşmeye çalışıyor öyle bir görüntü vermeye çalışıyor.” şeklinde konuştu. Hasipoğlu, Rum tarafının kendilerine bir pozisyon yaratma çabasında olduğunu da söyledi.