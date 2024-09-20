Lefkoşa Kaza Mahkemesi, UBP Milletvekili Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy’un, UBP aleyhine açtığı davayı reddetti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kararı değerlendirdi



Hasipoğlu, Hasan Taçoy’un, parti tüzüğünün 6. maddesinin 7. fıkrasının uygulanmasını talep ettiğini Taçoy'un bu maddeye göre, 21 Ocak tarihine kadar üye olanların kurultayda oy kullanması gerektiğini savunduğunu ancak parti olarak bu görüşe katılmadıklarını, tüzüğün 19. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğini savundu. Bu maddeye göre, 21 Eylül'deki kurultay tarihinden itibaren geriye doğru 6 aylık bir süre dikkate alınarak 21 Mart'a kadar üye olanların oy kullanabileceği görüşü dile getirildi.

Hasan Taçoy’un itirazı üzerine konunun mahkemeye taşındığını ifade eden Hasipoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin UBP'nin savunmasını haklı bulduğunu ve Hasan Taçoy’un talebini reddettiğini kaydetti. Hasipoğlu 21 Mart tarihine kadar üye olan 21 bin üyenin kurultayda oy kullanabileceğini söyledi.

Hasipoğlu, tüm UBP üyelerini kurultaya katılmaya davet etti ve kurultayın yarın saat 09.00’da başlayacağını, 10.00’da oylama sürecine geçileceğini belirtti. Ayrıca, partinin avukatlarına da teşekkür ederek, davanın çözülmüş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.