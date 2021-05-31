Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i öpmelere doyamadı

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Demet Özdemir (29) ile Oğuzhan Koç (36), arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte tatillerine devam ediyor. Tekne tatillerinin ardından otelde görüntülenen ikili, havuz başında öpüşürken objektiflere yansıdı.

Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığının ardından Tanrısevsin'in yakın dostu Demet Özdemir'le beraber olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü şarkıcı ile kendisinden altı yaş küçük oyuncu sevgilisi, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran ile tatile çıktı.

OTELİN GÜNLÜĞÜ 20 BİN TL

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la Kaş'ta yaptıkları tekne tatilinin ardından Fethiye'de dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülendi. Sabah saatlerinde objektiflere takılan ikili, havuz başında aşka geldi.

Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi. Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç, sevgilisini alarak havuz başına indi. Özdemir'in etrafında adeta pervane olan Oğuzhan Koç, sevgilisinin havlusunu astı, içecek bir şeyler getirdi. Havuz başında ayrıldıktan sonra da Demet Özdemir'in ardında bıraktığı her şeyi toplayıp odalarına çekildi.

HAVUZ BAŞINDA AŞK

Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran da bir ara çiftin yanına uğradı. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, havuzda keyifli vakit geçirdi.

Koç havuza girerken, Özdemir şemsiyenin gölgesinden ayrılmadı. Yüzen sevgilisini kahkahalarla izleyen Demet Özdemir, bir ara havuz başında dans etti.

Aynı şezlonga oturan ikili aşka gelip öpüşmeye başlayınca odanın balkonunda çifti izleyen Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran, "Oooo helal" diye bağırdı. Bunun üzerine ikili utanarak birbirlerinden ayrıldı.

DEMET'TEN OĞUZHAN'A: AŞKIM

Öte yandan geçtiğimiz gün teknedeyken Koç'a sarılan Özdemir, "Aşkım" diyerek, sevgi gösterisinde bulunmuştu. Aslı Bekiroğlu, müzisyen sevgilisi Telkıvıran'la merdivenlerden denize girmeyi tercih etmişti. Demet ve Oğuzhan ise suya atlamıştı.

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31/05/2021 08:35