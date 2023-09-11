Oğuzhan Koç: Kendi sağlığım için düzenli spor yapıyorum

'Yok mu?' ve 'Yok' şarkılarıyla adından smöz ettiren Oğuzhan Koç, konser alanlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 38 yaşındaki müzisyen, Orhaneli Karagöz Şenlikleri Kamp, Karavan ve Rafting Festivali'nde sahneye çıktı.

Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Oğuzhan Koç, Çeşme tatilinde çekilen, düzgün fiziği ve karın kaslarıyla dikkat çektiği fotoğraflar hakkında konuştu.

"BESLENMEME DİKKAT EDİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Yoğun ve yorucu bir tempoda çalışıyoruz. Konserden konsere koşuyoruz. Bu da sağlam bir vücut gerektiriyor. Kendi sağlığım için düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum” dedi.