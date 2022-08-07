Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı, hayranları yuhaladı...

Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğuzhan Koç, Ankara’nın Sincan ilçesinde konser verdi. Konser esnasında yağmur başladı. Oğuzhan Koç yağış nedeniyle sahneyi terk edince hayranları büyük tepki gösterdi. Ünlü sanatçıya kızgınlıklarını dile getiren vatandaşlar Koç'u uzun süre yuhaladı. Oğuzhan Koç ise gündem olmasının ardından hemen açıklama yaptı.

Sincan Belediyesinin Kent Meydanı'nda düzenlediği Oğuzhan Koç konseri akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar doyasıya eğlenirken yağmur başladı. Sanatçı Oğuzhan Koç seyircilere yağmurun durumunu sordu.

SAHNEYİ BAŞKA SANATÇIYA BIRAKTI

Vatandaşlar, Koç’tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı. Daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi.

OĞUZHAN KOÇ YUHALANDI

Bu duruma sinirlenen hayranları “Oğuzhan Koç sahneye” diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerin de toparlandığını gören Sincanlılar, Oğuzhan Koç’u yuhaladı. Konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç’a tepki göstererek dağıldı. Koç’un hayranları, halk olarak yağmurda beklediklerini ama ünlü sanatçının kaçtığını söyledi.

OĞUZHAN KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Oğuzhan Koç gündem olmasının ardından açıklama yaptı. Koç açıklamasında "Sağanak yağış yüzünden bırakmak zorunda kaldık. Direnebildiğimiz kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar yan yana olmuyor. Ses sistemi çöktü. Bir tık eksik kaldı o kadar" dedi.

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07/08/2022 15:16