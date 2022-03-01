'Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı' iddiası!

Kısa bir ayrılık sürecinin ardından barıştığı Demet Özdemir’le dünyaevine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç'un, yaza formda bir görüntüyle girmek için düğün öncesinde göbek ve kalça bölgesindeki yağlarını aldırdığı iddia edildi.

KORSE TAKIYOR

Ses sanatçıcı ve yazar Onur Akay, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrası liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılı bir süreç geçiren 36 yaşındaki şarkıcının, şimdilerde evde dinlendiğini yazdı.

Baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığı da belirtilen Oğuzhan'ın, düzenli olarak masaj yaptırdığı ve korse taktığı öne sürüldü.

"KENDİNİ DEMET'E TESLİM ETTİ"

Öte yandan Akay, Oğuzhan Koç'un artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladığı iddia etti. Liposuction yaptırmasını sevgilisi Demet'in önerdiği konuşulan şarkıcı için "Oğuzhan her konuda kendisini Demet’e teslim etti" yorumu yapıldı.

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01/03/2022 13:17