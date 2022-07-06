Oğuzhan Koç’un vücudu gündem oldu

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06/07/2022

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Oğuzhan Koç’un vücudu gündem oldu

Oyuncu Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Çift, 26 Haziran’da öda nce aile arasında isteme töreni yaptı sonra arkadaşlarının katıldığı bir nişan töreni gerçekleştirdi.

Yaz sonunda evlenecek olan çift, düğün öncesi soluğu tatilde aldı. Göcek’e tatile giden çiftten Oğuzhan Koç’un kaslı vücudu sosyal medyada gündem oldu. Koç’un karın kaslarının gerçek olmadığı iddia edildi.

Şarkıcı için “Bütün vücudu dökülürken o kaslar nasıl oldu?” ve “Yağ aldırarak kas yaptırmış” yorumları yapıldı.

06/07/2022 13:38
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TAGS: Oğuzhan Koç
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