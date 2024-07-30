Oğuzhan Tüzün, Paris 2024'e veda etti



2024 Paris Olimpiyatları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, trap kategorisinde finale kalamadı ve oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, mücadele ettiği trap kategorisinde finale kalamadı.



Milli sporcu, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde iki gün süren elemelerde yaptığı 125 atışın 121'inde isabet sağladı.



İlk 6 sırada bulunan isimlerin finale yükseldiği elemelerde 15. basamakta yer alan Oğuzhan Tüzün, oyunlara veda etti.