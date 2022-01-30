“Oh Mis Gibi”nin galası Gazimağusa’da yapıldı

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30/01/2022

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“Oh Mis Gibi”nin galası Gazimağusa’da yapıldı

Kıbrıs’ın ilk yerli uzun metrajlı komedi filmi olan “Oh Mis Gibi”nin galası dün akşam Gazimağusa’da yapıldı.

Senarist, rejisör ve yapımcılığını tiyatro sanatçısı İlke Susuzlu’nun yaptığı Kıbrıs’ın ilk yerli uzun metrajlı komedi filmi “Oh Mis Gibi” için gala etkinliği düzenlendi.

Mağusa Sanat Tiyatrosu ile İlke Susuzlu Cast Ajans oyuncularının yer aldığı filmin başrollerini Begüm Gedik ve Özgür Garipsazı paylaştı.

Gazimağusa’da geçen film, iki genç arasındaki bir aşk hikayesinin etrafında gelişen komik olayları konu alıyor.

Galada konuşan İlke Susuzlu, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Arkamda dev gibi bir ekip var. Filmde emeği geçen herkese ve tüm sponsorlara çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından sponsorlara plaket takdiminde bulunuldu ve filmin gösterimine geçildi.

Kıbrıs'ın ilk yerli komedi filmi Oh Mis Gibi, 4 Şubat'ta Mağusa City Mall ve Lefkoşa Lemar Cineplex'te gösterime girecek.

30/01/2022 16:17
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TAGS: “Oh Mis Gibi”nin galası Gazimağusa’da yapıldı
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