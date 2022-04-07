Ojeli tırnaklarından tanıdılar: Bucha’daki kurbanlardan birinin trajik öyküsü

Ukrayna'da Rus ordusunun geri çekildiği Kiev çevresindeki bölgelerden ve özellikle de katliam iddialarıyla gündeme oturan Bucha'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Reuters haber ajansının Bucha'dan paylaştığı görüntülerden birinde, Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerden birinin manikürlü ve kırmızı ojeli tırnakları dikkat çekmişti. Bölgedeki bir Ukraynalı makyaj sanatçısı, fotoğraftaki kişinin 52 yaşındaki iki çocuk annesi İrina Filkina olduğunu açıkladı.

Filkina, sosyal medyada makyaj yazıları paylaşıyordu.

Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Bucha'da bisikletinin yanında sokakta cansız bedeni bulunan kadının trajik hikayesi uluslararası basında ses getirdi. Makyaj sanatçısı olmak isteyen Filkina'nın kendi sosyal medya hesaplarında makyaj yazılar paylaştığı ortaya çıktı.

“HAYALİ YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAKTI”

Gostomel'de makyöz olarak çalışan Anastasya Subaçeva, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, sosyal medyada takip ettiği Filkina'nın ellerini hemen tanıdığını söyledi. Bir ısıtma merkezinde operatör olarak çalışan Filkina'nın Rus işgali başlamadan önce makyaj dersleri almak için kendisine başvurduğunu kaydeden Subaçeva, “Hayali popüler bir makyaj sanatçısı olmaktı” dedi.

Yıllardır durmadan çalışan iki çocuk annesi kadının yeni bir hayata başlayarak kendine daha fazla zaman ayırmayı planladığını ifade eden Subaçeva, savaşın başlamasıyla hayalleri suya düşen Filkina'nın iki kızıyla beraber Polonya sınırına kaçmak yerine insanlara yardım etmek üzere Bucha'da kaldığını belirtti.

“TAHLİYE OTOBÜSÜNDE YER YOKTU”

Kızlarından biri ise annesinin Bucha'da Ukraynalı askerlere yemek pişirdiğini anlattı. Kadının kızlarından 26 yaşındaki Olga, CNN muhabirine, annesinin 5 Mart’ta Bucha'dan kalkan bir tahliye otobüsüne binmeye çalıştığını ama otobüste yer olmadığı için bisikletle evine dönerken yolda katledildiğini ifade etti.

Ukraynalı yetkililer Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Bucha sokaklarında katledilen çok sayıda sivilin cansız bedeni olduğunu belirtirken Rusya, bu görüntülerin kurmaca olduğunu savunuyor.

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07/04/2022 16:25