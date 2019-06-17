Okan Bayülgen’den Nusret’e sert sözler!

Uzun bir aradan sonra şov programıyla yeniden ekranlara dönen Okan Bayülgen, geride bıraktığımız akşam yayınlanan bölümünde et üzerinden yaptığı şovlarla öne çıkan Nusret'e yüklendi.

Kısa süre içerisinde tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşmayı başaran ve geçtiğimiz günlerde Cannes’ta ödül alan Nusret, bu sefer eleştiri odağı oldu. Ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen, Nusret hakkında sert konuştu. Program esnasında bir konuşmasında “Hemen bu aptalca modadan geri dönelim.” diye söze başlayan Okan Bayülgen, “Buradan bütün basına söylüyorum bunların kazandıkları paraları övmeyin. Böyle bir aptallığa artık prim vermeyin” dedi. Sözlerine devam eden Okan Bayülgen, “Yerin dibinden gelip de kaç para kazanmış gibi böyle paralara, pullara zenginliklere prim vermeyin. Sadece Nusret değil hepsi…” şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE NUSRET’E YÜKLENMİŞTİ

Okan Bayülgen, geçtiğimiz yıllarda da Nusret hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti; “Hayvan etine türlü eziyetler: “Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam’da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor. Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret’e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor”