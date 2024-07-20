Okan Buruk, 2 ismin üzerini çizdi: Kendilerine kulüp arayacaklar

Avusturya kampı sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 2 futbolcu ile ilgili kararını verdi.

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20/07/2024

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Okan Buruk, 2 ismin üzerini çizdi: Kendilerine kulüp arayacaklar

Avusturya kampı sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 2 futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampını noktaladı.

Kampta futbolcularla yakından ilgilenen Okan Buruk, kadrodan ayrılacak isimlerle ilgili de kararını veriyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, 2 futbolcunun üzerini çizdi.

Deneyimli hoca, Avusturya kampında Tete ve Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadı.

Okan Buruk'un 2 futbolcu ile yolların ayrılmasına onay verdiği belirtildi.

Tete ve Oliveira'ya kendilerine kulüp bulmaları söylenecek.

20/07/2024 11:46
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TAGS: Okan Buruk
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