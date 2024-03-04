Okan Buruk derbi karnesiyle dikkat çekiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Ezeli rakibini 1-0 yenen sarı kırmızılılar, puanını 75'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, derbi galibiyetiyle birlikte ligde üst üste 9'uncu maçını kazandı. Sarı kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini de 16'ya yükseltti.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde çıktığı derbilerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Geçen sezon başında göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, sarı kırmızılı kulüpte 11 derbiye çıktı.

Galatasaray, Okan Buruk döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçların 8'ini galip tamamladı.

Sarı kırmızılılar, iki mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Tek yenilgisini ise geçen sezon Beşiktaş deplasmanında 3-1'lik skorla yaşadı.

Ezeli rakipleriyle oynadığı 11 mücadelede 21 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 7 gol yedi.

Yüzde 73'lük galibiyet yüzdesi elde eden Okan Buruk, ligde en az 10 derbiye çıkan teknik direktörler arasında ilk sırada yer aldı.

Okan Buruk, puan ortalamasında da zirvede bulunuyor. Galatasaray ile ikinci sezonunu geçiren tecrübeli teknik direktör, 64 lig maçında görev yaptı. Bu maçlarda 163 puan toplayan Okan Buruk, 2,54 puanlık ortalama yakaladı.