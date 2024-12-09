Okan Buruk devre arasında ayrılacak ilk isim için kararını verdi: Galatasaray'da yol ayrımına geldi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla Ocak ayının ilk ayrılığı belli oluyor. Galatasaray'da beklentilerden uzak bir dönem geçiren Hakim Ziyech'in yol ayrımına geldiği ifade edildi.

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer gelişmeleri de ortaya çıkmaya başladı. Okan Buruk'un takımdan ayrılmasına onay vereceği ilk ismin belli olduğu iddia edildi.

Ocak ayında hızlı bir ara transfer dönemi yaşaması beklenen Galatasaray'da Okan Buruk ayrılık için kararını verdi.

OKAN BURUK'TAN HAKIM ZIYECH KARARI

Dailysports'un yer verdiği haberde; Okan Buruk'un, Hakim Ziyech'e forma vermemesi nedeniyle oyuncunun ayrılığının Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberde Buruk'un, sağ kanat pozisyonu için Ziyech'in uygun olmasına rağmen Yunus Akgün'ü oynatarak Faslı yıldızı gözden çıkardığı vurgulandı.

FAS MİLLİ TAKIMINDA YERİNİ KAYBEDEBİLİR

Oyuncunun 2025 Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken formunu ve düzenli forma süresini yeniden kazanabileceği bir kulübe transfer olmadığı takdirde Fas kadrosuna alınmama riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray için 10 karşılaşmada 317 dakika süre aldı. 31 yaşındaki tecrübeli isim 1 asist ile katkı sağladı.

Ziyech, geçtiğimiz sezonda ise 23 karşılaşmada toplam bin 334 dakika forma giydi ve 8 gol ile 4 asist kaydetti.