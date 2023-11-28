Okan Buruk: Garantilemek için galibiyet hedefliyoruz

Okan Buruk, yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Kazanmaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyeceklerini, gruptan çıkma iddialarının da süreceğini aktaran Buruk, "Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Gruptan çıkmak adına kazandığımızda hem çok büyük bir avantaj yakalayacağız hem de Avrupa'yı garantileyeceğiz. Bizim için maddi, manevi anlamda değerli ve çok özel bir karşılaşma." diye konuştu.

Manchester United'ın deplasmanda kazandıkları maça göre geliştiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz de kendi oyunumuzu geliştirmek için Alanyaspor'a karşı önemli bir maç oynadık. Hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda iyi performanslar gösterdik ama skora yansıtamamıştık. Bu kez amacımız hem iyi oynamak hem de kazanmak." ifadelerini kullandı.

Oyuncu tercihleriyle ilgili kafasında soru işareti olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bu kadar iyi oyunculara sahip kadroya sahipken hep soru işareti olacak. Ancak kim oynarsa oynasın bu takım için en iyisini yapacağını net bir şekilde biliyorum. Yarın da bu olacak. Seçimimizi bugün yapacağız. Soru işaretleri her bölge için olabilir ama önemli olan performanslar. Oyuncularımızın performansının yukarı gittiğini görüyoruz. Bu da beni sevindiriyor. Mücadele ve rekabet olacak. Bu da Galatasaray'ı daha yukarı taşıyacak." şeklinde konuştu.

"Sanchez'in iğne ile oynama durumu yok"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi.

Fernando Muslera ile Mauro Icardi'nin iğne tedavisiyle oynadığının hatırlatılması üzerine Buruk, "Sanchez'in iğne ile oynama durumu yok. İki üç hafta içinde takım dönmesini bekliyoruz. Bir an önce dönmesi bizi sevindirir." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili ise "Bugünkü antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa yarın sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Efsaneler için sözleşme önemli değil"

Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı Fernando Muslera ile ilgili "Efsaneler için sözleşme önemli değil." dedi.

Buruk, basın toplantısına katılan Muslera'ya sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili soru üzerine, "Benim de sezon sonunda sözleşme bitiyor." diyerek şaka yaptı.

Sonrasında söz alan 50 yaşındaki teknik adam, "Efsaneler için sözleşmeler önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Hepimiz Galatasaray'ın başarısı için büyük çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

"Transferlerimizden çok memnunuz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sezon başında yaptıkları transferlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig maçında Tanguy Ndombele'nin iyi performans gösterdiğini anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Her maçın farklı hikayesi var. Oyuncularımızı maç maç değerlendiriyoruz. Ana hedefimiz tüm oyuncuları hazır hale getirmek. Son maç bizim için oyun ve skor olarak iyi geçti. Önemli işler yaptık. Ancak şimdi çok farklı bir maça çıkıyoruz. Bu maçın hikayesi daha farklı olacak. Oyuncularımız takıma destek olmak için hepsi yüzde 100'ünü veriyor. Beni en çok mutlu eden bu. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin fazlasını yapıyor. Oyuncularımız da iyi hale geldi. Transferlerimizden çok memnunuz. İyi bir kadromuz vardı. Oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlardan takımımızın ne kadar kaliteli futbolculara sahip olduğu net bir şekilde belli."

"Attığımız goller, gol beklentilerinin altında kaldı"

Buruk, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde girdikleri pozisyonlara rağmen gol sayılarının aşağıda kaldığını söyledi.

Sahalarındaki Bayern Münih ve Kopenhag maçlarını hatırlatan Buruk, "Oynadığımız maçlarda attığımız goller, gol beklentilerinin altında kaldı. Verdiğimiz mücadele, oynadığımız baskılı oyunun getirdiği pozisyonlar var. İç sahadaki Bayern Münih ve Kopenhag maçlarında girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek çok farklı skor çıkabilirdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu kalitemiz var. Bundan sonraki maçlarda topu içeri atmak istiyoruz. Amacımız oyuncu kalitemizle girdiğimiz pozisyonları sonuca çevirmek. Pozisyona girmek önemli ama o golleri de atacağız." değerlendirmesinde bulundu.