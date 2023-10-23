Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkında konuştu

Milli maç arası dönüşü Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini 25 ve 82'de Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray bu sezon çıktığı 17. maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray'da bu sezon Mauro Icardi çıktığı 15 maçta 14 gol atarken, 2 asist yaptı.

Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal'in müdahelesi sonrası sakatlanan Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı belli değil.

Milliyet gazetesinin haberine göre Arjantinli yıldızın sakatlığı ciddi değil ancak, tecrübeli golcünün ayağında şiddetli ağrı var. Habere göre 30 yaşındaki oyuncunun az da olsa oynama ihtimali bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkında, "Ağrı eşiği nedir bakmak lazım. Bizim için daha kötü ir senaryo da olabilirdi. Son antrenmanda da durumu belli olmayabilir ve maç günü durumu gözden geçirebiliriz. İğne ile çıkıp oynaması mümkünse bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.