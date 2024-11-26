Okan Buruk, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu için son kararı verdi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da az forma şansı bulan isimlerden Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'ya teklifler gelmeye başladı.

Torreira ve Sara ikilisinden formayı almakta zorlanan Kerem Demirbay'ın geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Okan Buruk'un deneyimli orta saha ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre Okan Buruk, Kerem Demirbay'a duyduğu güveni anlattı ve futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosunda görmek istediğini ifade etti.

Berkan Kutlu'nun ise yurt içinden talipleri var. Okan Buruk sezon sonuna kadar Berkan Kutlu'nun da ayrılmasını istemiyor.

26 yaşındaki futbolcusuyla da görüşen Okan Buruk, Berkan Kutlu'dan biraz daha sabretmesini istedi.

Galatasaray, her iki futbolcu için gelen teklifleri askıya aldı.