Okan Buruk, Süper Lig'de rekor kırdı

Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahada 15 maçta 15 galibiyet elde eden ilk Türk teknik direktör oldu.

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30/01/2024

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Okan Buruk, Süper Lig'de rekor kırdı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Puanını 60 yapan Galatasaray zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'ın bu galibiyeti teknik direktör Okan Buruk'u Süper Lig tarihine geçirdi.

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 15 iç saha maçını kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.

30/01/2024 09:53
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TAGS: Okan Buruk, Süper Lig, haber
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