Okan Buruk tepki gösterdi, Galatasaray yönetimi operasyona başlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçı öncesi kadrolarının sürekli sızdırıldığından bahsetmiş ve duruma tepki göstermişti. Okan Buruk'un serzenişi sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi, Florya'da köstebek operasyonu başlatmaya hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada kadrolarının sızdırılmasından şikayetçi olmuştu.

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Okan Buruk maç öncesi yaptığı açıklamada, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk'un tepkisinin ardından Galatasaray yönetimi harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı idareciler, AZ Alkmaar maçı dönüşüyle birlikte Florya'da köstebek operasyonu başlatacak.