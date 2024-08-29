Okan Buruk'tan 3 isme kesik: Adana Demirspor'a karşı yeni kadro

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da gözler Süper Lig'deki Adana Demirspor maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Adana Demirspor'a maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

50 yaşındaki teknik adam, Young Boys maçının kadrosunda 3 değişikliğe gitmeyi planlıyor.

TRT Spor'un haberine göre ilk değişim sol bekte yaşanacak. Haberde Okan Buruk'un Derrick Köhn'ün yerine Elias Jelert'e görev vermeyi planladığı aktarıldı.

Cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Young Boys maçında stoperde görev alan Kaan Ayhan ise Adana Demirspor maçında sağ beke geçecek.

Yine haberde Okan Buruk'un sağ açıkta Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi düşündüğü belirtildi.

Çift forvetten vazgeçecek olan Buruk'un ileri uçta Mauro Icardi'ye, forvet arkasında ise Dries Mertens'e görev vereceğinin altı çizildi.

Deneyimli teknik adam kritik maça kalede Muslera, stoper ikilisinde Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek.