Okan Buruk'tan 40 maçta müthiş istatistik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de sarı kırmızılı takımın başında 40. maçına çıkarken, istatistiki başarısıyla dikkat çekti.

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18/09/2023

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Okan Buruk'tan 40 maçta müthiş istatistik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başına geçtiği geçen sezondan bu yana başarılı bir performans sergiliyor.

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlamasının yanı sıra istatistikleriyle de dikkat çeken teknik direktör Buruk, 4-2'lik Antalyaspor maçında Galatasaray'ın başında 40. Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı bu müsabakalarda tam 31 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç berabere sona ererken, 4 maç ise yenilgiyle sonuçlandı.

Galatasaray Süper Lig'de 40 maçta 98 puan toplarken, Buruk 2.45 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu.

18/09/2023 13:30
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TAGS: okan buruk, galatasaray, istatistik
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