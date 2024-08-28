Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk kadro tercihlerine ilişkin bilgi verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması öncesi konuştu.. Buruk, kadro tercihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Gülerek başlayayım sonra hoca gergin diye şey yapıyorlar. İlk maçta avantajı elde etmek istiyorduk bunu başaramadık. İlk maçta oyun konsantrasyonumuzun ve kalitemizin daha yüksek olması gerekirdi. Sentetik saha her zaman bizim gibi takımlar için etken. Şu anda orayı geçtik. Burada tüm konsantrasyonumuz turu geçmek üzere."

"Hücum oyuncularının çok olduğu bir kadroyla çıkıyoruz. İlk maçta yaşadığımız en büyük sıkıntı takım savunmasını doğru yapmadık. Çok küçük konsantrasyon eksikleri bize pahalıya mal oldu. Takım savunmasını çok iyi yapmamız gerekiyor."



"Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte başlatacağım bugün. Burada Barış'ı hücum yönü bizim için önemli olacak ama hem hava topları hem ikili mücadele kazanma yüzdesi. Hem de hızı bizim için önemli."

"Önde Batshuayi ve Icardi ikilisi oynayacak. Son maçlara baktığımızda Barış'ın sağ bek olduğu Icardi ve Batshuayi ikilisinin olduğu anlarda sonuç aldık. Sistem olarak farklı bir şey oynamayacağız. Yine Mertens ile 4-4-2'ye yakın oynuyorduk. Oyuncularıma güveniyorum."

"Bu zamana kadar taraftar bizi hep destekledi. Bizi hep motive etti. Biz de bunun karşılığını hep sahada verdik. Hayalimiz Şampiyonlar Ligi'ne girerek bu galibiyeti kutlamak. Oyuncularımıza gösterilecek sabır önemli. İnşallah istediğimiz gibi gollerle giden bir oyun olur."