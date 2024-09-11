Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için Icardi ve Osimhen kararı

21 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için Galatasaray'ın planı şekillenmeye başladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı: Okan Buruk yönetimden gelecek haberi bekliyor

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sahalara dönüşü ekim ayındaki milli arayı bulacak.

Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmayı planlayan Okan Buruk'un ise Icardi dönene kadar tek forvetli sisteme devam edeceği belirtildi.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisine ileri uçta tek forvet olarak Osimhen ile çıkması bekleniyor.

Batshuayi ise Galatasaray'ın hamle oyuncusu olacak ve ikinci yarıda süre alacak.