Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için Icardi ve Osimhen kararı
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe için derbi planını Icardi'ye göre yapmadığı belirtildi. Arjantinli yıldızın ekim ayındaki milli aradan sonra takıma dönmesi beklenirken Fenerbahçe derbisinde ileri uçta Osimhen oynayacak ve tek forvetli düzen bozulmayacak.
11/09/2024
21 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için Galatasaray'ın planı şekillenmeye başladı.
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Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sahalara dönüşü ekim ayındaki milli arayı bulacak.
Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmayı planlayan Okan Buruk'un ise Icardi dönene kadar tek forvetli sisteme devam edeceği belirtildi.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisine ileri uçta tek forvet olarak Osimhen ile çıkması bekleniyor.
Batshuayi ise Galatasaray'ın hamle oyuncusu olacak ve ikinci yarıda süre alacak.11/09/2024 10:57