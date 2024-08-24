Okan Buruk'tan geçen sezonun yıldızına kesik: Sistemde radikal kararın eşiğinde

Okan Buruk takımını Young Boys maçına hazırlıyor. İlk karşılaşmada rakibine 3-2 boyun eğen Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk sistem değişikliğine gidebilir.

Sabah'ın aktardığı habere göre Okan Buruk, Galatasaray'a geldiği günden bu yana uyguladığı 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçebilir.

Okan Buruk'un ilk maçtaki performansıyla sınıfta kalan Dries Mertens'i rövanş maçında ilk 11'de düşünmediği haber detayında yer aldı.

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 9 gol, 19 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mertens, yeni sezona iyi bir giriş yapamadı.

Henüz skor katkısı veremeyen Dries Mertens'e Young Boys'la oynanacak rövanş maçında yedek kulübesi yolu göründü.

Mertens'e kesik atacak olan Okan Buruk'un önünde iki opsiyon bulunuyor.

Başarılı teknik adam, Belçikalı yıldızın yerine Hakim Ziyech ya da Michy Batshuayi'ye görev verecek.

Haberde Okan Buruk'un 4-2-3-1 sistemine devam etmesi halinde maça Hakim Ziyech'le başlayacağı ve Faslı yıldızı 10 numarada kullanacağı belirtildi.

Diğer senaryoda ise forma Michy Batshuayi'ye verilecek ve çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u ağırlayacağı müsabaka 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.