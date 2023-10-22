Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından konuştu. Okan Buruk, Süper Kupa'nın yeri ve tarihine tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili alınan karara tepki gösterdi.

OKAN BURUK: "YERİ TARTIŞILIR, DOĞRU BİR TARİH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Süper Kupa maçının oynanacağı yer ve tarihine tepki gösteren Okan Buruk, "Bence yeri tartışılır. Herkesin farklı görüşü olabilir. Kulüplerin ne düşündüğü önemli. Birçok ülke bunu yapıyor. İspanya da bunu yapıyor. Bu anlamda çok bir şey söylemeyeceğim. Zaman olarak çok yanlış. Türkiye de yoğun Avrupa'da da oynuyoruz. Oyuncuların tatil yapacağı bir hafta vardı. Biz bu oyunculara 'tatil yapmayın' diyoruz. Milli maçların çokluğu, takım maçlarının çokluğu biz bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Hem tatil yapacak hem sevdikleriyle buluşacak. Burada 14 yabancı oyuncu var. Tarih olarak doğru bulmuyorum. Elimizdeki oyuncularla gidip oynayacağız. Doğru bir tarih olduğunu düşünmüyorum. Kimin de karar verdiğini de bilmiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.