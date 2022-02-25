Okan Dağlı’nin Türkiye’ye girmesine izin verilmedi

Mağusa İnisiyatifi üyesi, Unite Cyprus Now aktivisti ve CTP eski Mağusa Milletvekili Dr. Okan Dağlı, güvenlik gerekçesi ile bu akşam Türkiye’ye alınmadı.

İzmir’de “güvenlik gerekçesiyle ülkeye girişiniz yasaklandı” denilerek Okan Dağlı’nın ülkeye girmesine izin verilmedi. Yakınları, Okan Dağlı’nın başka bir uçakla bu gece KKTC’ye döneceğini açıkladı. Daha önce de İletişim Uzmanı/ Akademisyen Ali Bizden’in, Araştırmacı yazar Dr. Ahmet Cavit An’ın ve BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’in de güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye girmesine izin verilmemişti.

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25/02/2022 21:31