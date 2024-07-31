Okay Yokuşlu, Trabzon'a geldi

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu Transfer etti.

Bordo mavililer, milli futbolcuyu Trabzon'a getirdi.

Okay Yokuşlu, havaalanında A Spor'a konuştu. 30 yaşındaki oyuncu, "Güçlü bir kadromuz var. Her şey yolunda gittiği takdirde ligde ve Avrupa'da başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de buna katkı sağlayabilirim." ifadelerini kullandı.