Okay Yokuşlu, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı milli futbolcu Okay Yokuşlu kente geldi.
31/07/2024
Trabzonspor, anlaşmaya vardığı eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu Transfer etti.
Bordo mavililer, milli futbolcuyu Trabzon'a getirdi.
Okay Yokuşlu, havaalanında A Spor'a konuştu. 30 yaşındaki oyuncu, "Güçlü bir kadromuz var. Her şey yolunda gittiği takdirde ligde ve Avrupa'da başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de buna katkı sağlayabilirim." ifadelerini kullandı.31/07/2024 10:39