Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich'te

Celta Vigo'dan ayrılan Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu.



İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



2020/21 sezonunun ikinci yarısında da İngiliz ekibinin formasını giyen Okay Yokuşlu, 16 maçta süre almıştı.



Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan West Bromwich Albion Teknik Direktörü Steve Bruce, "Okay gibi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Orta sahada kaliteye ihtiyacımız var ve Okay bunu sağlayacak. Avrupa'dan birçok takım onu istiyordu ancak buraya dönmek istediğini söyledi. Onu geri getirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

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18/07/2022 13:34