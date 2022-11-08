Okçular ödüllerini aldı

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2022 yılı başarılı sporcular ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da Güneş Otel’de gerçekleştirilen ödül gecesine Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu ve başkan vekili Hüsnü Kocaoğlu ile birlikte Türkiye Okçuluk Milli takım antrenörü Göktuğ ergin de katıldı.

Gecede 2022 yılı içerisinde yapılan Açık Alan Okçuluk Yarışmaları’nda dereceye girmeye hak kazanan 20 kategorideki 54 sporcu ödül aldı.

Gecede bir konuşma yapan Okçuluk Federasyonu başkanı Serhat Deniz törende yaptığı konuşmada yıl boyunca çalışarak ödül almaya hak kazanan sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

Deniz Türkiye Okçuluk Federasyonu ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve desteklerinden dolayı Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu ve yönetiminde de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara ödülleri verilirken Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu’na da esteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

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08/11/2022 18:25