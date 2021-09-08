Okçular Zafer Kupası için attılar

Okçuluk Federasyonu ile Akdeniz Spor Birliği'nin organize ettiği Zafer Bayramı Okçuluk Yarışması yapıldı. Heyecana sahne olan organizasyonda kategorilere göre sonuçlar şöyle:

Olimpik süper Minik kız

1. Beren CAN ( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

2. Bella Kabak ( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Feyza Çoğun( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

Olimpik Süper minik erkek

1. Ateş Aybars Oygucu( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

2. Güneş Tez( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Sarp Öztürk (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

Olimpik Minik kız

1. Xenia Casap( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

2. Damla Akar( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Miray Tuana Yoksul (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

Olimpik Minik erkek

1. Artun Gümüşok (Baf Ülkü yurdu Okçuluk Takımı)

2. Rüzgar Özselim( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Çağan Varol (Magosa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı)

Olimpik yıldız kız

1. Cemre Peksoylu (Magosa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı)

2. Işık Tez( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Tanem Ulvi (Küçük Kaymaklı S.K. Okçuluk Takımı)

Olimpik yıldız erkek

1. İsmet Aydoğdu (Magosa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı)

2. Kuzey Deniz (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

3. Asrın Harmancikli Küçük Kaymaklı S.K. Okçuluk Takımı)

Olimpik Kadet Kız

1. Naşide Parlak (Magosa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı)

2. Larem Metay( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Selda Yıldız (Kantara Spor Birliği Okçuluk Takımı)

Olimpik Kadet Erkek

1. Atay İzanoğlu( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

2. Ekrem Başar (Baf Ülkü yurdu Okçuluk Takımı)

3. Turgut Doğan (Magosa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı)

Makaralı Yay yıldız kız

1. Aleyna Bakkal (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

2. Ayda Vehbi( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

Makaralı Yay yıldız erkek

1. Toprak Öztürk (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

2. Yusuf Akar( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Sarp Şen (Lefke Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

Makaralı Yay Genç Erkek

1. Mustafa Akar( Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

2. Cemal Ege Lord (Baf Ülkü yurdu Okçuluk Takımı)

3. Göktuğ Pekri (Lefke Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

Olimpik Genç kız

1. Gülay Araz (Baf Ülkü yurdu Okçuluk Takımı)

2. Sudem Ulvi (Küçük Kaymaklı S.K. Okçuluk Takımı)

3. Eda Uzun (Kantara Spor Birliği Okçuluk Takımı)

Olimpik Genç Erkek

1. Mustafa Soygazi ( Baf Ülkü yurdu Okçuluk Takımı)

2. Onat Kıraç (Kıbrıs Doğa Sporları derneği Okçuluk Takımı)

3. Mehmethan Bakkal (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

Olimpik Büyük Erkek

1. Şenol Bulut (Ferdi)

2. Niyazi Aktansoy (Kıbrıs Doğa Sporları derneği Okçuluk Takımı)

3. Mustafa Bakkal (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

Makaralı yay Büyük Bayan

1. Ayşen TEZ( Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Okçuluk Takımı)

2. Büşra Çogun( Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Okçuluk Takımı)

3. Meral METAY (Girme Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

Makaralı Yay büyük Erkek

1. Murat Çogun( Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Okçuluk Takımı)

2. Osman Tez( Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Okçuluk Takımı)

3. Hüseyin Bebek( Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Okçuluk Takımı)

Makaralı Yay Master Erkek

1. Halil Ercan (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

2. İstiklal Metay (Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

3. Yaşar Meriç Tunca(Ferdi)

Olimpik yay Master Erkek

1. Muammer Bulancak (Baf Ülkü yurdu Okçuluk Takımı)

2. Atlan Çelik( Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Okçuluk Takımı)

3. Mahmut İzanoğlu (Girne Atıcılık kulübü Okçuluk Takımı)

Olimpik yay Master Bayan

1. Zeynep Tonğa(Kıbrıs Doğa Sporları derneği Okçuluk Takımı)

2. Gülhanım Çakal( Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Okçuluk Takımı)

3. Güzin Bakkal (Akdeniz Spor Birliği Okçuluk Takımı)

Bu habere tepkiniz:



08/09/2021 15:50