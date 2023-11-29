Okçularımız gururlandırdı

Yenikent Okçuluk Kulübü antrenörlerinden Yılmaz Kutluhan ve Fatma Yasemin Kutluhan 2023 Salon Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti.

Yılmaz Kutluhan ve Fatma Yasemin Kutluhan geçen yıl transfer oldukları Şenok Okçuluk Kulübü Çatısı altında Gülşen Güler antrenörlüğünde Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği 2023 Salon Türkiye Şampiyonası yarışmasına katıldı.

Yılmaz Kutluhan takım arkadaşları Batuhan Akçaoğlu ve Veysel Ekinci ile birlikte Makaralı yay erkek takım Türkiye 3’üncüsü olarak yarışmayı tamamlayıp ülkemize güzel başarılarla döndü.

Yenikent Okçuluk Kulübü’nden yapılan açıklamada “Gülşen Güler hocamızı ve arkadaşlarımızı tebrik eder bol başarılı yarışmalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.