Okçuluk Eğitim Kampında gündem yoğun

Pia Bella Hotel'de Akdeniz Spor Birliği tarafından ‘Okçuluk Eğitim Kampı’ düzenleniyor. 1 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek kamp Türkiye’den ‘Vedat Erbay Okçuluk Akademisi ‘ kurucusu, yöneticisi ve eğitmeni Vedat Erbay önderliğine ve kulüp eğitmeni Osman Tez eşliğinde 50 sporcunun katılımı ile devam ediyor.

Vedat Erbay 25 yılı aşkın süredir gerek Türk Milli takımında başta olimpiyatlar olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmiş ve bir çok başarıya imza atmış gerekse milli takım antrenörü olarak okçuluk sporuna hizmet etmiş bir spor insanıdır. Kamp kapsamında hakem ve antrenör gelişim seminerleri yanında, sporculara Pınar Savun tarafından odaklanma ve mindulnes eğitimi, Uzman Klinik Psikolog Ayşe Başel ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel tarafından sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi, akran zorbalığı, koşulsuz sevgi, şiddet ve psikolojik baskıya karşı koyma ve popüler kültür kavramı konularında eğitimler veriliyor.

5 Eylül'de saat 10.00’da başlayacak ’30 Ağustos Zafer Kupası’ yarışması ile seminer ve eğitimlere katılan hakem, antrenör ve sporulara katılım belgeleri takdim edilecek, kupa ve madalya töreni ile kamp sonlandırılacak.

Bu habere tepkiniz:



04/09/2021 16:04